Coldplay Announce 2023 Stadium Shows in UK and Europe

Coldplay have extended their “Music of Spheres World Tour” into 2023 with a new round of UK and European stadium shows.

Next summer, the band will visit Portugal, Spain, Italy, Switzerland, Denmark, Sweden, and The Netherlands. They’ll also play shows in Manchester and Cardiff, UK.

Tickets for the newly announced dates go on sale Thursday, August 25th at 10:00 a.m. local time. You can find ticket links to individual shows below.

A press release promises that additional shows in North America and southeast Asia are also on the horizon. Plus, the band is set to visit South America for a previously announced run of shows. Check out their complete tour itinerary below.

Coldplay 2022-2023 Tour Dates:

08/23 – Glasgow, UK @ Hampden Park Stadium (Tix)

08/24 – Glasgow, UK @ Hampden Park Stadium (Tix)

09/10 – Rio de Janeiro, BR @ Rock in Rio

09/13 – Lima, PE @ Estadio Nacional

09/14 – Lima, PE @ Estadio Nacional

09/16 – Bogota, CO @ Estadio El Campín

09/17 – Bogota, CO @ Estadio El Campín

09/20 – Santiago, CL @ Estadio Nacional

09/21 – Santiago, CL @ Estadio Nacional

09/23 – Santiago, CL @ Estadio Nacional

09/24 – Santiago, CL @ Estadio Nacional

10/11 – Rio de Janeiro, BR @ Estadio Nilton Stantos Engenhao

10/12 – Rio de Janeiro, BR @ Estadio Nilton Stantos Engenhao

10/15 – Sao Paulo, BR @ Allianz Parque

10/16 – Sao Paulo, BR @ Allianz Parque

10/18 – Sao Paulo, BR @ Allianz Parque

10/19 – Sao Paulo, BR @ Allianz Parque

10/21 – Sao Paulo, BR @ Allianz Parque

10/22 – Sao Paulo, BR @ Allianz Parque

10/25 – Buenos Aires, AR @ Estadio River Plate

10/26 – Buenos Aires, AR @ Estadio River Plate

10/28 – Buenos Aires, AR @ Estadio River Plate

10/29 – Buenos Aires, AR @ Estadio River Plate

11/01 – Buenos Aires, AR @ Estadio River Plate

11/02 – Buenos Aires, AR @ Estadio River Plate

11/04 – Buenos Aires, AR @ Estadio River Plate

11/05 – Buenos Aires, AR @ Estadio River Plate

11/07 – Buenos Aires, AR @ Estadio River Plate

11/08 – Buenos Aires, AR @ Estadio River Plate

05/17 – Coimbra, PT @ Estádio Cidade de Coimbra (Tix)

05/24 – Barcelona, ES @ Estadi Olímpic Lluís Companys (Tix)

05/25 – Barcelona, ES @ Estadi Olímpic Lluís Companys (Tix)

05/31 – Manchester, UK @ Etihad Stadium (Tix)

06/01 – Manchester, UK @ Etihad Stadium (Tix)

06/06 – Cardiff, UK @ Principality Stadium (Tix)

06/21 – Naples, IT @ Stadio Diego Armando Maradona (Tix)

06/25 – Milan, IT @ Stadio San Siro (Tix)

06/26 – Milan, IT @ Stadio San Siro (Tix)

07/01 – Zurich, CH @ Stadion Letzigrund (Tix)

07/05 – Copenhagen, DK @ Parken (Tix)

07/06 – Copenhagen, DK @ Parken (Tix)

07/08 – Gothenburg, SE @ Ullevi (Tix)

07/09 – Gothenburg, SE @ Ullevi (Tix)

07/15 – Amsterdam, NL @ Johan Cruijff ArenA (Tix)

07/16 – Amsterdam, NL @ Johan Cruijff ArenA (Tix)